Tarihte bugün ne oldu? 13 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Mart'ta yaşananlar!

13 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 13 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 13 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

•624 - Bedir Muharebesi gerçekleştirildi.

• 1781 - Güneş sisteminin yedinci gezegeni olan Uranüs, Alman kökenli İngiliz gök bilimci, William Herschel tarafından keşfedildi.

• 1840 - Osmanlı İmparatorluğu'nun resmî takvimi olarak Rumi Takvim, kullanılmaya başlandı.

• 1881 - Rus Çarı II. Aleksandr, Narodnaya Volya adlı örgütün gerçekleştirdiği bombalı bir suikast sonucunda öldü.

• 1899 - Mustafa Kemal, '1283' yaka numarasıyla Kara Harp Okulu'nun piyade sınıfına yazıldı.

• 1900 - Fransa'da çocuk ve kadınların çalışma saatleri, günde 11 saat ile sınırlandırıldı.

• 1919 - Kâzım Karabekir, Erzurum'da 15'inci Kolordu Komutanlığına atandı.

• 1926 - Mustafa Kemal Paşa'nın Falih Rıfkı Atay ve Mahmut (Soydan) beylere anlattığı hayat hikâyesi ve hatıralarının kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde (Bugünkü Milliyet'le aynı değildir. 1935'ten itibaren Tan adıyla yayınlanan gazete) yayımlandı.

• 1933 - Almanya'da Joseph Goebbels, Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı oldu.

• 1940 - Finlandiya'nın teslim olması ile Kış Savaşı bitti.

• 1954 - Dien Bien Phu Muharebesi başladı.

• 1955 - Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçında taraftarlar tribünde çatıştı, bir kişi öldü.

• 1983 - Beylerbeyi'nde restorasyonu süren tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, gece çıkan yangında kül oldu. Yalının yanındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camii'nin kubbesi de tamamen hasar gördü.

• 1992 - Erzincan'da Richter ölçeğine göre 6.8 şiddetindeki depremde 653 kişi öldü.

• 1994 - İstanbul Boğazı'nda iki Rum gemisinin çarpışması sonucunda yangın çıktı. 15 denizcinin öldüğü, 17 denizcinin de kaybolduğu kaza sonucu denize yayılan petrol çevre kirliliğine yol açtı.

• 1996 - Efes Pilsen basketbol takımı Koraç Kupası'nı aldı.

• 1996 - İskoçya'nın Dunblane kasabasındaki Dunblane İlkokulunda okulu basan silahlı bir kişi, 3 dakika içinde sınıf öğretmeni ve 5-6 yaşlarındaki 16 çocuğu öldürdü. Saldırıdan sonra saldırgan, kendi kafasına kurşun sıkarak yaşamına son verdi.

• 2006 - ABD'de 11 Eylül saldırılarının tek sanığı olan Fas asıllı Fransız Zekeriya Musavi davasında tanıkların yalan söylemeye yönlendirildiği ortaya çıktı. Yargıç, tanıklıkları iptal etti ve duruşmayı askıya aldı.

• 2013 - Vatikan'da yeni Papa belli oldu. Katolik dünyasının 266. Papası, Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio oldu. I. Francis ismini seçen Kardinal, 1000 yıldır Avrupa dışından seçilen ve Latin Amerikalı olan ilk Papa'dır.

• 2014 - Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere ve Galler'de eşcinsel evlilik yasası yürürlüğe girdi.

• 2016 - Ankara Güvenpark'ta bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Patlamada ölen kişi sayısı 37 olarak açıklandı. Saldırıdan önce sabah saatlerinde ülke genelinde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) yapıldı.

• 2020 - COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye'de yüz yüze eğitime ara verildi, uzaktan eğitime geçildi.

DOĞUMLAR

• 1615 - XII. İnnocentius, Katolik Kilisesi'nin 242. Papası (ö. 1700)

• 1741 - II. Joseph, (1765-1790) döneminde Kutsal Roma-Germen imparatoru (ö. 1790)

• 1764 - Charles Grey, Britanyalı siyasetçi (ö. 1845)

• 1800 - Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimât'ın mimarı ve devlet yöneticisi (ö. 1858)

• 1889 - Albert William Stevens, Amerikalı asker, baloncu ve ilk hava fotoğrafçılarından (ö. 1949)

• 1898 - Henry Hathaway, Amerikalı sinema yönetmeni ve aktör (ö. 1985)

• 1899 - John H. van Vleck, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (ö.1980)

• 1910 - Kemal Tahir, Türk roman yazarı ve düşünür (ö. 1973)

• 1911 - L. Ron Hubbard, Amerikalı yazar (ö. 1986)

• 1915 - Melih Cevdet Anday, Türk şair, tiyatro oyunu, roman, deneme ve makale yazarı (ö. 2002)

• 1916

o İsmet Bozdağ, Türk araştırmacı ve yakın tarih yazarı (ö. 2013)

o Mario Ferrari Aggradi, İtalyan siyasetçi, eski bakan (ö. 1997)

• 1919 - Mualla Eyüboğlu, Türk mimar (Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından) (ö. 2009)

• 1926 - Doğan Avcıoğlu, Türk gazeteci, yazar ve siyaset adamı (ö. 1983)

• 1939 - Macit Flordun, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1996)

• 1942

o Mahmut Derviş, Filistinli şair (ö. 2008)

o Scatman John, Amerikalı şarkıcı (ö. 1999)

• 1943 - Şevket Altuğ, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

• 1944 - Erkan Yücel, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 1985)

• 1945 - Anatoli Fomenko, Rus matematikçi ve Yeni Kronoloji'nin yazarlarından

• 1950

o Haşim Kılıç, Türk hukukçu

o William H. Macy, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu

• 1957 - Enver Öktem, Türk sendikacı ve siyasetçi (ö. 2017)

• 1960 - Jorge Sampaoli, Arjantinli teknik direktör

• 1962 - Seyhan Erözçelik, Türk şair (ö. 2011)

• 1967 - Andrés Escobar, Kolombiyalı millî futbolcu (ö. 1994)

• 1968 - Ercan Saatçi, Türk müzisyen ve yapımcı

• 1971 - Günay Karacaoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu

• 1973 - David Draiman, Amerikalı müzisyen

• 1982

o Hande Katipoğlu, Türk aktris

o Gisela Mota Ocampo, Meksikalı kadın siyasetçi (ö. 2016)

• 1983 - Erkan Veyseloğlu, Türk basketbolcu

• 1985

o Emile Hirsch, Amerikalı oyuncu

o Liliane Tiger, Çek porno oyuncusu

o Taner Sağır, Türk halterci

• 1992 - Kaya Scodelario, İngiliz oyuncu

ÖLÜMLER

• 1808 - VII. Christian, Danimarka ve Norveç kralı (d. 1749)

• 1881 - II. Aleksandr, Rus Çarı (d. 1818)

• 1900 - Catherine Wolfe Bruce, Amerikalı yardımsever ve gökbilimci (d. 1816)

• 1901

o Benjamin Harrison, Amerikalı politikacı (d. 1833)

o Fernand Pelloutier, Fransız işçi önderi ve teorisyen (Anarko-sendikalist hareketin temsilcisi) (d. 1867)

• 1906 - Susan B. Anthony, Amerikalı kadın hakları savunucusu (d. 1820)

• 1915 - Sergei Vitte, Rus politikacı (d. 1849)

• 1938

o Cevat Çobanlı, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1870)

o Nikolay Buharin, Sovyet siyasetçi (d. 1888)

• 1952 - Ömer Rıza Doğrul, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1893)

• 1970 - Adalet Cimcoz, Türk dublaj sanatçısı ve yazar (d. 1910)

• 1975 - İvo Andriç, Sırp yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1892)

• 1977 - Hikmet Onat, Türk ressam (d. 1882)

• 1989 - Emin Fahrettin Özdilek, Türk asker ve politikacı (d. 1898)

• 1994 - Cihat Burak, Türk ressam (d. 1915)

• 1996 - Krzysztof Kieslowski, Polonyalı sinemacı ve yönetmen (d. 1941)

• 2000 - Nevzat Eren, Türk tıp doktoru (d. 1937)

• 2006 - Maureen Stapleton, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

• 2008 - Mehmet Gül, Türk hukukçu, siyasetçi ve iş adamı (d. 1955)

• 2009 - Andrew Robert Patrick Martin, Kanadalı profesyonel güreşçi (d. 1975)

• 2010

o He Pingping, Dünyanın en kısa boylu insanı (d. 1988)

o Jean Ferrat, Fransız şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (d. 1930)

• 2012 - Michel Duchaussoy, Fransız oyuncu (d. 1938)

• 2019 - Beril Dedeoğlu, Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi (d. 1961)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Erzurum'un Pasinler ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

• Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcü birliklerinin geri çekilişi (1921)