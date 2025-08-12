12 Ağustos, tarih boyunca hem dünyada hem de Türkiye'de çeşitli alanlarda kayda değer gelişmelerin yaşandığı bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasetten bilime, kültürden ekonomiye kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli olaylara ev sahipliği yapan bu tarih, geçmişin iz bırakan anlarını bugüne taşıyor. Yaşanan gelişmeler, toplumsal ve tarihsel süreçlerde dönüm noktası niteliği taşıyarak hafızalarda yer edinmeye devam ediyor. 12 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 12 Ağustos tarihinde neler oldu?

TARİHİ OLAYLAR

1281 – Kubilay Han'ın Japonya seferi sırasında donanması, büyük bir tayfunda battı.

1499 – Sapienza Deniz Muharebesi'nde Osmanlı komutanı Burak Reis öldü.

1687 – II. Mohaç Savaşı yapıldı; Osmanlı, Habsburglar'a yenildi.

1851 – Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

1877 – Mars'ın uydularından Deimos, Asaph Hall tarafından keşfedildi.

1908 – Ford Motor Company, T Modeli otomobillerin seri üretimine başladı.

1910 – İstanbul Moda'da Türkiye'nin ilk tenis kortu açıldı.

1914 – İngiltere, Avusturya-Macaristan'a savaş ilan etti (I. Dünya Savaşı).

1921 – Mustafa Kemal Atatürk, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla orduyu yönetmeye başladı.

1930 – Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu; başkanı Fethi Okyar oldu.

1953 – Sovyetler Birliği ilk hidrojen bombasını test etti.

1960 – ABD'nin ilk haberleşme uydusu Echo 1A fırlatıldı.

1981 – IBM, ilk kişisel bilgisayarı "IBM PC"yi piyasaya sürdü.

1985 – Japon Havayolları'nın JAL123 sefer sayılı uçağı düştü: 520 kişi öldü.

1990 – NAFTA görüşmeleri ABD, Kanada ve Meksika arasında tamamlandı.

2000 – Rus nükleer denizaltısı Kursk battı; 118 mürettebat öldü.



DOĞUMLAR

1881 – Cecil B. DeMille, Amerikalı yönetmen († 1959)

1924 – Muhammad Zafrulla Khan, Pakistanlı hukukçu ve diplomat († 1985)

1931 – William Goldman, Amerikalı senarist ve yazar († 2018)

1958 – Balwinder Singh, Hintli kriketçi

1975 – Casey Affleck, Amerikalı aktör

1992 – Cara Delevingne, İngiliz model ve oyuncu

ÖLÜMLER

30 – Kleopatra VII, Antik Mısır kraliçesi (intihar)

1827 – William Blake, İngiliz şair ve ressam

1922 – Arthur Griffith, İrlandalı politikacı (Sinn Féin'in kurucusu)

1964 – Ian Fleming, İngiliz yazar, James Bond'un yaratıcısı

2000 – 118 Rus denizci, Kursk denizaltı kazasında hayatını kaybetti.

2004 – Godfrey Hounsfield, Nobel ödüllü İngiliz mühendis (CT tarayıcısının mucidi)

ÖZEL GÜNLER