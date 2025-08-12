Tarihte bugün ne oldu? 12 Ağustos tarihinde neler oldu?
Tarih boyunca 12 Ağustos, dünya genelinde ve Türkiye'de birçok önemli olaya sahne oldu. Siyasi gelişmelerden bilimsel buluşlara, kültürel dönüşümlerden ekonomik adımlara kadar pek çok alanda iz bırakan bu tarih, hafızalarda yer eden dönüm noktalarıyla dikkat çekiyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 12 Ağustos tarihinde neler oldu?
TARİHİ OLAYLAR
- 1281 – Kubilay Han'ın Japonya seferi sırasında donanması, büyük bir tayfunda battı.
- 1499 – Sapienza Deniz Muharebesi'nde Osmanlı komutanı Burak Reis öldü.
- 1687 – II. Mohaç Savaşı yapıldı; Osmanlı, Habsburglar'a yenildi.
- 1851 – Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.
- 1877 – Mars'ın uydularından Deimos, Asaph Hall tarafından keşfedildi.
- 1908 – Ford Motor Company, T Modeli otomobillerin seri üretimine başladı.
- 1910 – İstanbul Moda'da Türkiye'nin ilk tenis kortu açıldı.
- 1914 – İngiltere, Avusturya-Macaristan'a savaş ilan etti (I. Dünya Savaşı).
- 1921 – Mustafa Kemal Atatürk, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla orduyu yönetmeye başladı.
- 1930 – Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu; başkanı Fethi Okyar oldu.
- 1953 – Sovyetler Birliği ilk hidrojen bombasını test etti.
- 1960 – ABD'nin ilk haberleşme uydusu Echo 1A fırlatıldı.
- 1981 – IBM, ilk kişisel bilgisayarı "IBM PC"yi piyasaya sürdü.
- 1985 – Japon Havayolları'nın JAL123 sefer sayılı uçağı düştü: 520 kişi öldü.
- 1990 – NAFTA görüşmeleri ABD, Kanada ve Meksika arasında tamamlandı.
- 2000 – Rus nükleer denizaltısı Kursk battı; 118 mürettebat öldü.
DOĞUMLAR
- 1881 – Cecil B. DeMille, Amerikalı yönetmen († 1959)
- 1924 – Muhammad Zafrulla Khan, Pakistanlı hukukçu ve diplomat († 1985)
- 1931 – William Goldman, Amerikalı senarist ve yazar († 2018)
- 1958 – Balwinder Singh, Hintli kriketçi
- 1975 – Casey Affleck, Amerikalı aktör
- 1992 – Cara Delevingne, İngiliz model ve oyuncu
ÖLÜMLER
- 30 – Kleopatra VII, Antik Mısır kraliçesi (intihar)
- 1827 – William Blake, İngiliz şair ve ressam
- 1922 – Arthur Griffith, İrlandalı politikacı (Sinn Féin'in kurucusu)
- 1964 – Ian Fleming, İngiliz yazar, James Bond'un yaratıcısı
- 2000 – 118 Rus denizci, Kursk denizaltı kazasında hayatını kaybetti.
- 2004 – Godfrey Hounsfield, Nobel ödüllü İngiliz mühendis (CT tarayıcısının mucidi)
ÖZEL GÜNLER
- Uluslararası Gençlik Günü ( Birleşmiş Milletler tarafından gençlik konularına dikkat çekmek için 1999 yılında ilan edilmiştir. )