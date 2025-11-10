Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde tarihte 10 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal alanlarda iz bırakan olaylarla tarih sahnesinde öne çıkan özel bir gündür. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerle hafızalara kazınan bu tarih, geçmişten günümüze önemini koruyor. Bu anlamlı günün öne çıkan olayları ve detayları haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1938 – Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamını yitirdi.

1444 – Varna Muharebesi: Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti.

1775 – United States Marine Corps kuruldu.

1885 – Gottlieb Daimler, dünyanın ilk motosikletini tanıttı (Daimler?Reitwagen).

1903 – Mary Anderson, otomobiller için silecek sistemi (windshield wiper) üzerine patent aldı.

1928 – Hirohito Japonya'nın 124. imparatoru olarak taç giydi.

1969 – Sesame Street ilk kez Amerika'da yayınlandı.

DOĞUMLAR

10 Kasım 1483 – Martin Luther, Alman Reformcu ve teolog.

10 Kasım 1928 – Ennio Morricone, İtalyan besteci ve müzik dahisi.

10 Kasım 1932 – Roy Scheider, Amerikalı sinema oyuncusu.

10 Kasım 1939 – Russell Means, Amerikalı aktivist ve oyuncu.

ÖLÜMLER