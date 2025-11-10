Haberler

Güncelleme:
10 Kasım, tarih sahnesinde önemli siyasi kararlar, kültürel atılımlar ve bilimsel gelişmelerle dikkat çeken bir gün olarak öne çıkıyor. Yüzyıllar boyunca birçok kritik olaya tanıklık eden bu tarih, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde unutulmaz dönüm noktalarıyla hafızalara kazınıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1938 – Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamını yitirdi.
  • 1444 – Varna Muharebesi: Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti.
  • 1775 – United States Marine Corps kuruldu.
  • 1885 – Gottlieb Daimler, dünyanın ilk motosikletini tanıttı (Daimler?Reitwagen).
  • 1903 – Mary Anderson, otomobiller için silecek sistemi (windshield wiper) üzerine patent aldı.
  • 1928 – Hirohito Japonya'nın 124. imparatoru olarak taç giydi.
  • 1969 – Sesame Street ilk kez Amerika'da yayınlandı.

DOĞUMLAR

  • 10 Kasım 1483 – Martin Luther, Alman Reformcu ve teolog.
  • 10 Kasım 1928 – Ennio Morricone, İtalyan besteci ve müzik dahisi.
  • 10 Kasım 1932 – Roy Scheider, Amerikalı sinema oyuncusu.
  • 10 Kasım 1939 – Russell Means, Amerikalı aktivist ve oyuncu.

ÖLÜMLER

  • 10 Kasım 1938 – Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı.
  • 10 Kasım 1982 – Leonid I. Brezhnev, Sovyetler Birliği lideri.
  • 10 Kasım 2009 – Robert Enke, Alman futbolcu oldu?
