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Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu?

Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu?
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Tarihi surlardan düşen çocuk hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Çocuğun sağlık durumu ve düştüğü yer hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? İşte detaylar!

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi surlardan düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın detayları merak ediliyor. Tarihi surlardan düşen çocuğa ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Detaylar haberimizde...

TARİHİ SURLARDAN DÜŞEN ÇOCUĞA NE OLDU?

Van'dan ailesiyle gezi amaçlı Diyarbakır'a gelen 12 yaşındaki Z.N.T, dün aile bireyleri ile İçkale bölgesinde surlara çıktı. Dengesini kaybederek merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu?

SURLARDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ MÜ?

Ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Z.N.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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