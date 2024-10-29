Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu?

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi surlardan düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın detayları merak ediliyor. Tarihi surlardan düşen çocuğa ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Detaylar haberimizde...

TARİHİ SURLARDAN DÜŞEN ÇOCUĞA NE OLDU?

Van'dan ailesiyle gezi amaçlı Diyarbakır'a gelen 12 yaşındaki Z.N.T, dün aile bireyleri ile İçkale bölgesinde surlara çıktı. Dengesini kaybederek merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

SURLARDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ MÜ?

Ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Z.N.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.