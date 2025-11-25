Haberler

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Güncelleme:
Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul'da ilk karla karışık yağmurun 14–19 Ocak tarihleri arasında görülmesi, şehir merkezine etkili kar yağışının ise 5–6 Şubat'ta yaşanması bekleniyor.

  • İstanbul'da 14-19 Ocak tarihleri arasında karla karışık yağmur bekleniyor.
  • İstanbul şehir merkezine etkili kar yağışı 5-6 Şubat tarihlerinde görülecek.
  • İstanbul'da yüksek kesimler ve batı ilçelerde 10-20 santimetre kar örtüsü oluşma olasılığı bulunuyor.

Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. İlk karla karışık yağmurun ocak ortasında, şehir merkezine etkili kar yağışının ise şubat başında görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN KAR TAKVİMİ NETLEŞİYOR

İstanbul'da haftalardır konuşulan "kar ne zaman yağacak?" sorusuna ilişkin ilk tahminler netleşti. Uzmanlar, megakentte ocak ayının ortalarından itibaren karla karışık yağmur geçişlerinin görülebileceğini, asıl kar yağışının ise şubat ayının ilk günlerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

BALKAN SOĞUĞU TEĞET GEÇİYOR AMA...

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi büyük ölçüde teğet geçse de, sıcaklıklarda önemli bir düşüş bekleniyor. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hızla gerileyeceği, birçok bölgede birkaç gün içinde 5-6 derece birden düşüş yaşanacağı ifade ediliyor. Türkiye, son 50 yılın en kurak kasım aylarından birini geride bırakırken, yeni soğuk hava dalgasının yurt genelinde yağışları artırması öngörülüyor.

İLK KAR 14–19 OCAK ARALIĞINDA BEKLENİYOR

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre İstanbul'da karla karışık yağmur ihtimali 14–19 Ocak tarihleri arasında öne çıkıyor. Özellikle kıyı ilçelerde sulu kar şeklinde görülebilecek bu yağışların, kentte "kışa giriş" olarak nitelendirilebileceği ifade ediliyor. Bu dönemde yer yer kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği, ancak kalıcı bir örtü oluşmasının düşük ihtimal olduğu vurgulanıyor.

ASIL KAR BEKLENTİSİ: 5–6 ŞUBAT

İstanbul şehir merkezine etkili bir kar yağışının ise 5–6 Şubat tarihlerinde görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, mevcut modellerin bu dönem için daha güçlü bir soğuk hava dalgasına işaret ettiğini belirtiyor. Tahminlere göre, merkez ilçelerde 1–5 santimetre, yüksek kesimler ve batı ilçelerde ise 10–20 santimetre civarında kar örtüsü oluşma olasılığı bulunuyor. Sıcaklıkların bu süreçte gece saatlerinde sıfırın altına düşebileceği, gündüz ise 1–4 derece bandında seyredeceği aktarılıyor.

İSTANBUL'UN UNUTULMAYAN SOĞUK KIŞLARI

  • 1929 yılında İstanbul, yoğun kar yağışı ve fırtınaya teslim oldu. Anadolu ve Avrupa yakası, buz parçaları nedeniyle birleşti. Kara ve deniz seferleri aksadı. Aç kalan kurtlar, şehir merkezine indi.
  • 1942 tarihinde Göztepe'de sıcaklık 10 gün boyunca 0, 14 gün boyunca 1, 27 gün boyunca 3, 44 gün süresince de 5 derecenin üzerine çıkmadı.
  • 1954'te İstanbul dondurucu bir soğuk yaşadı. Ulaşım aksadı, tipi ve kar yağışı, İstanbul Boğazı'ndaki seferleri durdurdu. Boğaz, Karadeniz'den gelen buz parçaları ile kaplandı. Hatta buz kütlelerinin patlatılması gündeme geldi. Ancak belli bir süre sonra buzlar eriyerek Boğaz'ın sularına karıştı.
  • 1963 kışında Terkos Gölü donduğu için şehre günlerce su verilemedi. Yiyecek ve yakacak sıkıntısı çekildi ve cenazeler olumsuz hava koşullarından kaldırılamadı. Aç kalan kurtlar, soğuktan kentin merkezine indi.
  • 1969 tarihinde şiddetli bir kış daha yaşandı. Büyükçekmece Gölü, Küçüksu ve Kağıthane dereleri ile Elmalı Barajı tamamen dondu.
  • 1987 yılının mart ayında İstanbul, günlerce süren kar esareti yaşadı. Sıcaklık eksi 4 dereceye düştü. Yoğun kar, tipi ve fırtına kente hakimdi. Vatandaşlar, günlerce işlerine gidemedi ve okullar 2 hafta boyunca tatil edildi.
  • 2004'de kar yağışı İstanbul'da yaşamı adeta felç etti. Elektrikler kesildi, sular akmadı, doğal gaz verilemedi. İnsanlar yollarda mahsur kaldı.
  • 2012 yılında ise son 33 yılın en soğuk günü yaşandı. Çatalca radar istasyonunda derece sıfırın altında 10.4'ü gösterdi. Deniz ve hava ulaşımında aksamalar meydana geldi.
  • 2017'de yağan kar yağışında, aç kaldığı için şehre bu sefer kurtlar değil tilkiler indi. Maslak civarında bir tilki görüldü. Kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı. TIR'ların trafiğe çıkması yasaklandı. Kara, hava ve deniz ulaşımı, büyük ölçüde yağıştan etkilendi.
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Yarını bilemezken, o tarihleri nasıl tespit etmişler. Bayağı uzak görüşlülermiş. Eğer doğru çıkarsa, hükümeti meteoroloji genel müdürlüğü yönetsin. Bizde yarın uyandığımızda ülkede neler olacağını bilelim...

Haber YorumlarıAbdullah Oruç:

METEOROLOJİ HİÇBİR ŞEYİ %100 TUTTURAMIYOR BİR DE OLUŞACAK DEMEK ŞİRKTİR YARINI BİLE NE OLDUĞUNU BİLEMEZKEN BARİ ŞÖYLE YAZDIN TAHMİNEN ŞU GÜNLERDE KAR BEKLENTİMİZ VAR NE KADAR YAĞACAĞINI VE NASIL YAĞACAĞINI YİNE DE ALLAH BİLİR DEMENİZ GEREKİYOR

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Müneccimle yatmış herhalde iki ay sonrasının hava durumunu veriyor bir de kesin gibi

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ömrüm sokaklarda sütçü beygiri gibi bir aşağı bir yukarı tüp servisi yapmakla geçti en son çok şiddetli kış 2006 da oldu ondan sonrakiler şiddetli değildi şehrin içinde yarım metre karda servis yaptım dar sokaklara park eden araçlara çarpmamak için girmedik tüpleri sırtımızda taşıdık ömrüm hep sıkıntı eziyetle geçti tüpten sırtım simsiyah o zamanlar günü kurtarıyordum şimdi durum berbat ama önemli olan sağlık, kanaat etmek ama hak yiyen haramilere onlara bilerek arka çıkanlara hakkım haram olsun

Haber Yorumlarısezgin sucin:

Aman sağ nak olmasın

