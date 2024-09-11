Taner Tolga Tarlacı neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı ne yaptı, ne oldu?

Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasında dördüncü olarak ayrılmış olsa da, yarışma boyunca sergilediği davranışlar ve agresif tavırlarıyla izleyicilerin hafızasına kazınan isimlerden biri olmayı başardı. Kuzey Kıbrıs'a yerleşen Taner Tolga Tarlacı'nın hapis cezası aldığı duyuruldu. Taner Tolga'nın neden hapis cezası aldığı merak ediliyor.Peki, Taner Tolga Tarlacı neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı ne yaptı, ne oldu?

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

Taner Tolga Tarlacı, 2 Eylül 1984'te Almanya'nın Hamburg kentinde doğmuş, aslen Kayserili olan ve Survivor yarışması ile geniş kitlelerce tanınan bir isimdir. Eğitim hayatının ilk yıllarını Almanya'da geçiren Tarlacı, 8 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı ve Mersin'de yaşamaya başladı. Üniversite eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamladıktan sonra 2005 yılında Kuzey Kıbrıs'a yerleşti.

TANER TOLGA TARLACI NE YAPTI?

Tarlacı, ünlü isimleri sık sık kafes dövüşüne davet etmesiyle dikkat çekmiş ve Can Yaman ile Arda Turan gibi isimleri bu dövüşlere çağırmasıyla gündem olmuştur. 2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Tarlacı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı parasal anlaşmazlık nedeniyle gündeme geldi. Tarlacı, Ilıcalı'nın kendisine 100 milyar TL borcu olduğunu ve bu borcu ödemediğini iddia ederek tehditte bulunmuş, bu durum ikilinin mahkemelik olmasına yol açmıştır.

TANER TOLGA TARLACI NEDEN HAPİSTE?

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde işlediği suçlar nedeniyle tutuklanan Tarlacı, darp, gasp, taciz ve benzeri birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, Tarlacı'yı bu suçlardan dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Davayı takip eden ve Tarlacı'nın durumunu yorumlayan Cenk Hoca, sürecin zorlu geçeceğini belirterek, "Bir şeyler yapmaya çalışacağız, ama umudum yok, Taner'in hayatı hapiste geçecek gibi görünüyor," ifadelerini kullandı.