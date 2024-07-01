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Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

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Geçtiğimiz hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen normalleşme mesajlarının ardından önce Kayseri'deki istismar olayı, hemen peşine de Suriye'de Türk askerinin kontrol ettiği bölgelerde provokatif saldırılar patlak verdi. Toplumda tansiyonu artıran bu iki olayı akl-ı selim yorumlayanlar "Süreç tesadüfi mi gelişti?" sorusunu soramadan edemiyor.

Uzun süredir ilişkilerimizin bozuk olduğu Suriye cephesinden Devlet Başkanı Beşar Esad, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirecek tüm inisiyatif ve girişimlere açığız" şeklinde bir açıklama yaparak Türkiye'ye zeytin dalı uzattı.

ERDOĞAN, ESAD'IN ADIMINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Esad'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok" karşılığını vererek normalleşme yolunda dev bir adım attı. İşte ne olduysa bu adımların atılması sonrası oldu.

Tam da normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşananlar kafa karıştırdı

İKİ OLAY PEŞ PEŞE GELİŞTİ

Önce Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahıs, kendi akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası, kentte Suriyelilere ait işyerleri ateşe verildi. Gece boyunca ekiplerin teyakkuzda olduğu kentte 67 şahıs gözaltına alındı. Tam Kayseri'deki olaylar yatıştı derken bu kez Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde provokatörler devreye girdi. Bölgede cereyan eden olaylar neticesinde sosyal medyada Türk bayraklarına ve Türk tırlarına saldırıları içeren görüntüler servis edilmeye başlandı. Peki tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

SÜRECİ NASIL YORUMLAMALI?

Süreci en başından beri akl-ı selim yorumlayanlar; tüm bu olan bitenlerin normal olmadığı konusunda hemfikir... Uzun süredir çözüm bekleyen başta sığınmacı meselesi olmak üzere bölgedeki sorunların çözümü konusunda iki ülke liderinin attığı adım; bazı kesimleri rahatsız etmiş olacak ki önce toplumun hassas noktası olan istismar olayını devreye soktu, hemen peşine de yine milli değerlere bağlılığını bildikleri Türk halkını daha da galeyana getirecek Türk bayrağına saldırı görüntülerini servis etmeye başladılar.

Tam da normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşananlar kafa karıştırdı

5 YILDIR KAPALI OLAN KAPI AÇILDI

Geçtiğimiz hafta atılan normalleşme adımları çerçevesinde 2019 yılından beri kapalı olan Suriye rejiminin sınır noktası olan Ebu Zendin köyündeki Zendin Ticaret Kapısı yeniden faaliyete geçmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Ahmet Araç:

Türk milleti mülteci istemiyor bunun neyini anlamıyolar nasıl göndereceksiniz bunları

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SüLeyman Kiyağ:

Adam sığınmacı başına Euro alıyor evlatlarının geleceği için , yollar mı?

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Hikmet Demirci:

Mülteci alımı yapılabilir. Ancak bu kadar kontrolsüz ve tedbirsiz alınmamalıydı. Uluslararası hukuk kuralları gereği mülteci meselesini yok saymak da mümkün olamaz. Bu sebeple dengeli bir çözüm bulunması gerekirken iş kontrolden çıktı maalesef.

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ülker kaya:

Günün en anlamlı , zeki ve muhtemelen en doğru yorum ve haberi. Tebrik ederim

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isa yatar:

Erdoğan bey şöyle söyleyelim lütfen ülkemize yabancıları doldurmayın hepsini gönderelim artık lütfen

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mehmet:

ne alaka asıl bu başlangıç. memleket nufusu kadarda yabancı doldurursanız olacağı bu. akp yargılanmalı.

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Evren Erol:

Esad bizim ebedi dostumuz ve müttefikimizdir.Selefi örgütler ve Suriye'nin kuzeyindeki araplar ezelden beri düşmanımız ve hasmımızdır.İsrail halkı da Türk halkının ebedi dostudur.Bu gerçek er yada geç ortaya çıkacaktır

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SUNSET null:

BOPatladı

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sade vatandaş:

bu iktidar kadar hiç bir yönetim ülkeye bu kadar zarar vermedi oy vrenler kına yaksın

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Ramazan Budak:

Yooo. Hiçte öyle değil. Öyle olsa bile Suriyeliler, Afganlar, Iraklılar vb zaten istediği gibi suç işleme özgürlüğüne sahipti. Son 5 yıl haberlerine bakın anlarsınız zaten. Kayseri'deki olayın benzerleri ayda bir oluyordu özellikle büyük şehirlerde. Buradaki durum burada evleri ve malları zarar görenlerin karşılığı olarak Türk askerine saldırmışlar. Olay bu. Öyle dıjjj güjjler gibi saçma sapan yorumlar bu olayların baş suçlularını örtmektir. Provakötürlüğe müsait bir durum ama. Dikkat

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