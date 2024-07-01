Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

Uzun süredir ilişkilerimizin bozuk olduğu Suriye cephesinden Devlet Başkanı Beşar Esad, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirecek tüm inisiyatif ve girişimlere açığız" şeklinde bir açıklama yaparak Türkiye'ye zeytin dalı uzattı.

ERDOĞAN, ESAD'IN ADIMINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Esad'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok" karşılığını vererek normalleşme yolunda dev bir adım attı. İşte ne olduysa bu adımların atılması sonrası oldu.

İKİ OLAY PEŞ PEŞE GELİŞTİ

Önce Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahıs, kendi akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası, kentte Suriyelilere ait işyerleri ateşe verildi. Gece boyunca ekiplerin teyakkuzda olduğu kentte 67 şahıs gözaltına alındı. Tam Kayseri'deki olaylar yatıştı derken bu kez Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde provokatörler devreye girdi. Bölgede cereyan eden olaylar neticesinde sosyal medyada Türk bayraklarına ve Türk tırlarına saldırıları içeren görüntüler servis edilmeye başlandı. Peki tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

SÜRECİ NASIL YORUMLAMALI?

Süreci en başından beri akl-ı selim yorumlayanlar; tüm bu olan bitenlerin normal olmadığı konusunda hemfikir... Uzun süredir çözüm bekleyen başta sığınmacı meselesi olmak üzere bölgedeki sorunların çözümü konusunda iki ülke liderinin attığı adım; bazı kesimleri rahatsız etmiş olacak ki önce toplumun hassas noktası olan istismar olayını devreye soktu, hemen peşine de yine milli değerlere bağlılığını bildikleri Türk halkını daha da galeyana getirecek Türk bayrağına saldırı görüntülerini servis etmeye başladılar.

5 YILDIR KAPALI OLAN KAPI AÇILDI

Geçtiğimiz hafta atılan normalleşme adımları çerçevesinde 2019 yılından beri kapalı olan Suriye rejiminin sınır noktası olan Ebu Zendin köyündeki Zendin Ticaret Kapısı yeniden faaliyete geçmişti.