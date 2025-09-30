Taliban internet ve mobil telefonları kesti mi, neden kesti? Afganistan'da internet yok mu?

Afganistan'da internet erişimi gerçekten kesildi mi? Son günlerde dolaşan iddialar kafaları karıştırdı. İletişim kanallarına müdahale edildiği konuşuluyor. Peki şu an ülkede internet bağlantısı var mı, yok mu merak ediliyor. Taliban internet ve mobil telefon hizmetlerini kesti mi? Konu ile ilgili detaylar haberi devamında yer alıyor.

TALİBAN İNTERNET VE MOBİL TELEFON HİZMETLERİNİ KESTİ Mİ?

Afganistan'da kadınlara yönelik baskıyı sistematik şekilde artıran Taliban, bu kez dünya kamuoyunun tepkisini çekecek bir karara daha imza attı. Kadın yazarların eserlerini üniversitelerden yasaklayan yönetim, şimdi de ülkede internet ve mobil iletişim hizmetlerini kesti. Karara dair Taliban'dan resmi bir açıklama gelmezken, son haftalarda yönetimin çevrim içi pornografi içeriklerine karşı duyduğu "endişeyi" dile getirdiği biliniyor.

AFGANİSTAN'DA İNTERNET NE ZAMAN KESİLDİ?

Afganistan'da bugün ülke genelinde internet ve mobil telefon hizmetleri tamamen durduruldu. Taliban yönetimi karara dair herhangi bir açıklama yapmazken, son haftalarda çevrim içi pornografi içeriklerine karşı artan söylemleri dikkat çekiyordu. 17 Eylül'de ilk olarak kuzeydeki Kunduz, Badahşan, Baghlan, Tahar ve Belh eyaletlerinde "ahlaksız faaliyetleri engelleme" gerekçesiyle internet kısıtlanmıştı.

Başlangıçta cep telefonu veri hizmetleri kapsam dışındaydı, ancak kısa süre içinde yasak ülke geneline yayıldı ve bağlantılar tamamen kesildi.

AFGANİSTAN'DA İNTERNET NEDEN KESİLDİ?

Taliban, 17 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, çevrim içi pornografi içeriklerinin yayılmasını önlemek amacıyla bazı bölgelerde internet erişimini sınırladığını duyurmuştu. Bu karar, ilk olarak Kunduz, Badahşan, Baghlan, Tahar ve Belh gibi kuzeydeki eyaletlerde uygulandı.

Başlangıçta yalnızca sabit internet bağlantıları hedef alındı; cep telefonu veri hizmetleri açık bırakıldı. Ancak kısa süre içinde bu kısıtlama genişletilerek ülke genelinde hem internet hem de mobil erişim tamamen kapatıldı. Taliban'dan internetin neden tüm ülkede kesildiğine dair net bir açıklama gelmiş değil.

KADIN YAZARLARIN KİTAPLARINA YASAK, SATRANÇ OYUNU VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ENGEL, TALİBAN'DAN YENİ KISITLAMALAR!

Taliban yönetimi, Afganistan'da kadınlara ve toplumsal yaşama yönelik baskıcı uygulamalarını artırmaya devam ediyor. New York Times'ın haberine göre, Taliban bu ay üniversitelere gönderdiği talimatla, kadın yazarların kaleme aldığı kitapların raflardan indirilmesini istedi. Bununla da kalmayan yönetim, demokrasi, insan hakları ve kadın çalışmaları gibi başlıkları içeren 18 dersi üniversite müfredatından çıkardı.

Taliban'ın yasakladığı bir diğer alan ise satranç oldu. Mayıs ayında alınan kararla, satranç oyunu "kumara yol açabileceği" gerekçesiyle yasaklandı. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) bu kararı eleştirerek, yasağın Afgan satranç oyuncularının gelişimini engelleyeceğini ve sporun evrensel değerlerine aykırı olduğunu belirtti.

Afganistan'da kadınların kamusal alandaki varlığı her geçen gün daha da sınırlandırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Taliban'a çağrıda bulunarak, kadın sağlık çalışanlarının erkek refakatçi olmadan seyahat etmelerine izin verilmesini istedi. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve 2 bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında bu talep, acil sağlık hizmetlerine erişim açısından hayati önem taşıyordu. Ancak Taliban, bu konuda da herhangi bir esneklik göstermedi.