Tahir Büyükakın kimdir, nereli? Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın biyografisi! Tahir Büyükakın ne mezunu?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Tahir Büyükakın kimdir? Tahir Büyükakın kaç yaşında, ne mezunu? Detaylar haberimizde...

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

Bakanlar Kurulu kararıyla 2017 yılı Haziran ayında Bilecik'e vali olarak atanmıştır.[5] Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması nedeniyle Bilecik Valiliği görevinden 23 Kasım 2018 tarihinde istifa ederek 31 Mart seçimlerine katılmıştır. Seçimler sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçilmiş ve 4 Nisan 2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamıştır.

TAHİR BÜYÜKAKIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1969 yılında Seyfettin ve Semra Büyükakın'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin ilçesi Derince'de dünyaya geldi.

TAHİR BÜYÜKAKIN NE MEZUNU?

İlkokulu Derince'de Turgut Reis İlkokulu'nda, ortaokulu İzmit İmam Hatip Ortaokulu'nda, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü tamamlayarak mezun olmuştur. Üniversite mezuniyeti sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi'nde 1995 ve 2001 yıllarında sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi'nde akademik personel olarak görev yapmaya devam ederken, 2007 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde genel sekreter olarak çalışmaya başlamıştır.