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Survivor Adem diskalifiye olacak mı?

Survivor Adem diskalifiye olacak mı?
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Survivor'un son bölümünde Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu. Adem'in Sedat'a sinirlenerek üzerine yürüdüğü ve hatta yumruk attığı iddia edildi. Yaşananlar Survivor izleyicileri tarafından büyük merak uyandırdı ve acil durum konseyi toplandı. Adem Kılıççı'nın Survivor'daki geleceği büyük merak konusu oldu. Adem'in diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak. Survivor Adem diskalifiye olacak mı?

Survivor'un son bölümünde tansiyon bir hayli yükseldi. Takım arkadaşları Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu. Sinirlerine hakim olamayan Adem, Sedat'ın üzerine yürüdü. Survivor Adem diskalifiye olacak mı?

SURVİVOR ADEM DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Adem'in, Sedat'a sinirlenerek "Pişmiş pişmiş gülüyorsun" demesi üzerine Sedat'ın "Ne güleceğim?" yanıtını vermesiyle ortam bir anda gerildi. Tartışmanın büyümesiyle Adem'in Sedat'a yumruk atıp ittiği iddia edilirken, olay anına ait görüntülerin net olmaması dikkat çekti. Kavganın şiddetlendiği anlarda yayın bir süreliğine karartıldı.

Takım arkadaşları ve yapım ekibi, Adem'i sakinleştirmekte oldukça zorlandı. Sinirlerine hakim olamayan Adem'i durdurmak için ekip devreye girdi. Yaşananlar Survivor izleyicileri tarafından büyük merak uyandırırken, olayın ardından acil durum konseyi toplandı.

Survivor 9 Şubat akşamı ekrana gelen bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanırken, Adem ve Sedat arasındaki kavga geceye damga vurdu. Kavgaya dair detaylar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, olay sonrası Survivor yapım ekibi konuyu değerlendirmek üzere acil durum konseyi düzenledi.

Adem Kılıççı'nın Survivor'daki geleceği büyük merak konusu oldu. Yapım ekibi ve konseyin vereceği karar izleyiciler tarafından beklenirken, Adem'in diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak. Survivor'un 10 Şubat fragmanında acil durum konseyinin toplandığı görülürken, Adem Kılıççı'nın akıbeti önümüzdeki bölümde belli olacak.

Survivor Adem diskalifiye olacak mı?

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olan Kılıçcı, boks kariyerindeki başarılarından çok, Survivor yarışmasındaki performansı ve şampiyonluklarıyla tanınıyor.

Adem Kılıçcı, 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Ancak 2016 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazansa da bazı sebeplerle katılamadı. Karapapak Türkleri kökeninden gelen ve Erzurumlu bir anneye sahip olan Kılıçcı, spor kariyerinin yanı sıra Survivor'daki stratejik oyunları ve tartışmaların merkezinde olmasıyla da sık sık gündeme geliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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