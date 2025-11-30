Sürücülere müjde! Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren 11. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Meclis'teki görüşmeler sürerken paketin içerdiği düzenlemeler arasında özellikle trafik alanındaki yaptırımlar öne çıkıyor.

TRAFİK CEZALARI AĞIRLAŞIYOR

Taslakta, trafikte saldırgan davranışla aracından inip karşı tarafı tehdit eden sürücülere yüksek para cezası uygulanması, alkollü araç kullanımında yaptırımların ağırlaştırılması ve hız sınırı ihlallerinde cezaların kademeli olarak artırılması planlanıyor.

EHLİYETLER ARASI GEÇİŞTE YENİ DÖNEM GELİYOR

Öte yandan, bir sonraki yargı paketinde yer alacağı iddia edilen yeni düzenlemeler de kamuoyunda şimdiden konuşulmaya başladı. Kulislerde en çok dikkat çeken başlık, ehliyet sınıfları arasındaki geçişi kolaylaştırmayı hedefleyen çalışma oldu. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda hazırlık yaptığı ve taslağın 12. Yargı Paketi'ne eklenebileceği belirtiliyor.

ZORLAYICI PROSEDÜRLER ORTADAN KALKIYOR

Şubat 2024'te yürürlüğe giren düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC'ye kadar motosiklet kullanabilmesine izin verilmişti. Yeni paketin bu uygulamayı daha geniş bir sınıf aralığına yayabileceği, A, B, C, D ve E sınıfları arasındaki geçişlerin daha az prosedürle yapılabileceği ifade ediliyor.

DÜZENLEME HAYATA GEÇERSE NE DEĞİŞECEK?

Taslağın yasalaşması durumunda sürücülerin farklı ehliyet sınıflarına geçişte karşılaştığı süreçlerin kısalması, eğitim ve belge maliyetlerinin düşmesi ve bir sürücünün tek ehliyet üzerinde birden fazla sınıfı taşıyabilmesi gibi önemli yeniliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Yeni paketin Meclis takvimine girmesiyle birlikte düzenlemenin tüm ayrıntıları netleşecek.