Sumud Filosunda hangi ülkeler var? Sumud Filosunda kaç gemi var?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Global Sumud Filosu, Akdeniz açıklarında yolculuğunu sürdürüyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi, filonun anlık rotasını, hızını ve tahmini varış süresini canlı takip sistemleri üzerinden izliyor. Filo içerisinde hangi ülkelerden katılımcıların yer aldığı ve gemilerde kimlerin bulunduğu ise kamuoyu tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SUMUD FİLOSUNDA KİMLER VAR?

Filistin'e insani yardım taşıyan Sumud Filosu'ndaki 13 geminin İsrail güçleri tarafından durdurulduğu bildirildi. Filoda yer alan gemiler; Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yassine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle olarak açıklandı.

Filo organizatörlerinden Abukeshek'in verdiği bilgilere göre, İsrail'in saldırısına uğrayan gemilerde çok sayıda ülkeden yüzlerce aktivist bulunuyordu. 30 İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 Amerikalı, 7 Alman ve diğer milletlerden gönüllüler yardım taşıyan gemilerde yer aldı.

İsrail ordusunun alıkoyduğu gemilerden Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blu, Morgana ve Seulle isimli gemilerdeki 25 Türk aktivistin isimleri de kamuoyu ile paylaşıldı:

Sirius: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Alma: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre: Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali

Huga: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine: Sümeyye Sena Polat

Grande Blu: Halil Rıfat Çanakçı

Morgana: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

Seulle: Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan, Haşmet Yazıcı

Filo, Gazze'ye ulaşarak bölge halkına insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu. Gelişmeler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İsrail'in müdahalesi uluslararası tepkilere neden oldu.









28'İ TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Gazze'ye günlerdir insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Gazze Filosu, akşam saatlerinde İsrail askerleri tarafından ablukaya alınmaya başlandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, ilerleyen saatlerde filo gemilerine rotalarını değiştirmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ancak bu çağrıya rağmen filo yoluna devam etti. Saat 21.30 civarında uygulanan karartma nedeniyle gemilerle bağlantı kesildi ve canlı yayınlar durduruldu.

Bu sırada İsrail donanması telsiz üzerinden gemilere, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" uyarısında bulundu. Küresel Gazze Filosu komite üyesi Thiago Avila ise bu tehdide karşılık, "İşlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi talep ediyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Thiago Avila, İsrail donanmasına verdiği yanıtta ayrıca şunları söyledi: "Aktif bir savaş bölgesine mi girdiğimizi söylüyorsunuz? Yani savaş suçlarının işlendiği bir bölgeye mi giriş yaptığımızı iddia ediyorsunuz? Bu açıkça uluslararası hukukun ihlalidir. Bir kez daha hatırlatmak isterim."

ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN 20'SİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu canlı takip için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://globalsumudflotilla.org/tracker/