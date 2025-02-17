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Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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Yaklaşık iki yıldır süren ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bu kez sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine topladı. Son dönemlerde birlikte görüntü vermeyen ünlü ikili, haklarında çıkan ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Peki, Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı mı? İşte, detaylar...

İlişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınmayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, daha önce birlikte yaptıkları paylaşımlar ve romantik anlarıyla gündeme geliyordu. Son dönemlerde sosyal medyada birbirlerine dair herhangi bir paylaşımda bulunmayan ve birlikte görüntülenmemeye özen gösteren ünlü çift, ayrıldıkları yönünde spekülasyonlara neden oldu. Peki, Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, merak edilenler...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE SİBİL ÇETİNKAYA AYRILDI MI?

Haklarında çıkan ayrılık dedikoduları bir süre belirsizliğini korusa da, Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya hakkında çıkan iddiaların doğruluğu ortaya çıktı. Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın yollarını ayırdığı kesinleşti. Çiftin ayrılık nedeni hakkında net bir açıklama yapılmasa da, yoğun iş temposu ve aralarındaki fikir ayrılıklarının ilişkiyi yıprattığı öne sürülüyor.

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı mı, neden ayrıldı?Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya

Şükrü Özyıldız'ın ayrılık sonrası Kolombiya'ya gittiği Sibil Çetinkaya'nın ise ABD'ye gittiği öğrenildi. ABD'den paylaşımda bulunan Sibil Çetinkaya; "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba..." şeklinde konuşurken Şükrü Özyıldız ayrılık iddialarını doğrulayan paylaşımını Sibil Çetinkaya'ya cevap niteliğinde yaptı.

Sibil Çetinkaya'nın paylaşımının ardından sessizliğini bozan Şükrü Özyıldız; "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diyerek Sibil Çetinkaya'nın "30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" cümlesine karşılık verdi.

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı mı, neden ayrıldı?Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı mı

Ünlü çift, birbirleriyle olan eski paylaşımlarını kaldırmasa da yeni bir etkileşimde bulunmamaları, ayrılık haberlerini doğrulayan bir detay olarak öne çıktı. Ayrılık sonrası her iki taraf da sessizliğini korurken, takipçileri ve hayranları çiftin yeniden bir araya gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrıldı mı, neden ayrıldı?Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya neden ayrıldı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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