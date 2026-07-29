SPK’nın erişime engellediği MultiBank, farklı adresle Türkiye’de reklam veriyor

Sermaye Piyasası Kurulunun 2022 yılında multibankfx.com adresi hakkında erişim engeli kararı aldığı MultiBank Group, bugün farklı alan adları üzerinden Türkiye’deki kullanıcılara ulaşmayı sürdürüyor. Grubun Türkçe internet sitesi açık tutulurken Instagram’da yayımlanan sponsorlu reklamlarla kullanıcılara doğrudan hesap açma ve işlem yapma çağrısı yapılıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun resmî Site Bilgisi Sorgu ekranında, multibankfx.com adresinin SPK’nın 22 Temmuz 2022 tarihli ve E-32992422-299-24035 sayılı kararıyla erişime engellendiği görülüyor.

Erişim engeli kaydı bulunan multibankfx.com sayfasında ise MultiBank Group’un artık multibankgroup.com adresinde hizmet verdiği duyuruluyor. Yeni adresin Türkçe sürümünde forex, emtia, hisse senedi, kripto varlık ve fark kontratları için canlı hesap açılabiliyor.

Türkiye’de Sponsorlu Reklamlar Yayında

Ulaşılan Instagram görüntülerinde MultiBank Group reklamlarının Türkiye’de “Sponsorlu” etiketiyle gösterildiği görülüyor. Tamamen Türkçe hazırlanan reklamlarda “Kaydol”, “Canlı hesap aç” ve “Şimdi işlem yapmaya başla” ifadeleri kullanılıyor. Reklamlardan yönlendirilen sayfalarda yatırım bonusları ve doğrudan hesap açma seçenekleri öne çıkarılıyor.

Şirketin Türkiye faaliyetleri Türkçe internet sitesi ve sosyal medya reklamlarıyla da sınırlı görünmüyor. MultiBank Group tarafından yayımlanan “Head of Turkey” iş ilanında Türkiye’deki büyüme stratejisinin yürütülmesi, yerel müşterilerin kazanılması, satış kanallarının kurulması ve iş ortaklığı ile yönlendirme ağlarının yönetilmesi açıkça görev tanımına yazılıyor.

İlanda ayrıca Türkiye’de stratejik ortaklıkların geliştirilmesi, müşteri kazanım programlarının yürütülmesi ve faaliyetler büyüdükçe yerel ekip kurulması isteniyor. Bu ifadeler, Türkiye’ye yönelik faaliyetin yalnızca bir dil seçeneğinden ibaret olmadığını; reklam, satış, ortaklık ve müşteri kazanımını kapsayan planlı bir organizasyona işaret ettiğini gösteriyor.

Yabancı Lisans SPK Yetkisi Anlamına Gelmiyor

MultiBank Group, farklı ülkelerde sahip olduğu lisansları öne çıkarıyor. Ancak sermaye piyasası hukuku uzmanları, yabancı düzenleyici kurumlardan alınan lisansların Türkiye’de SPK tarafından verilmiş faaliyet izninin yerine geçmeyeceğini vurguluyor.

SPK da Türkiye’de yerleşik yatırımcıların kaldıraçlı işlemleri yalnızca Kurul tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar üzerinden yapabileceğini açıkça belirtiyor. Kurulun açıklamasına göre yetkilendirilmeyen kişi ve kuruluşlar tarafından Türkiye’deki yatırımcılara kaldıraçlı işlem yaptırılması, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunu oluşturuyor.

Uzmanlar, daha önce erişime engellenen bir markanın farklı alan adı, Türkçe internet sitesi, Türkiye’ye yönelik sponsorlu reklamlar ve yerel müşteri kazanım ağıyla yeniden pazara yönelmesinin yeni bir inceleme ve erişim engeli sürecini gündeme getirebileceğine dikkat çekiyor.

Reklam ve Satış Ekibi de Dosyanın Dışında Değil

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 109’uncu maddesinin ikinci fıkrası, sermaye piyasasında izinsiz faaliyette bulunanlar için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüyor.

SPK’nın 23 Şubat 2023 tarihli duyurusunda yaptırım riskinin yalnızca faaliyeti yürüten şirketle sınırlı olmadığı açıkça belirtiliyor. Kurul; izinsiz faaliyetin reklamını veya tanıtımını yapan, banka hesabını ya da telefon hattını kullandırarak faaliyetin yürütülmesini kolaylaştıran kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu bildiriyor.

Hukukçulara göre Türkiye’deki reklamları planlayan, satış operasyonunu yöneten, kullanıcı kazanımı için çalışan veya yönlendirme ağlarını yöneten kişilerin sorumluluğu; görevlerinin kapsamı, faaliyetin niteliğini bilip bilmedikleri ve sürece nasıl katkı sağladıkları üzerinden değerlendirilir. Bu nedenle yalnızca şirket yöneticileri değil, izinsiz faaliyetin yürütülmesine bilerek katkı sunduğu tespit edilen çalışanlar ve iş ortakları da cezai incelemeyle karşılaşabilir.