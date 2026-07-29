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Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı
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Çin'de alkollü araç kullanmaktan yargılanan bir kişi, hapse girmemek için ailesinin yardımıyla kendi ölümünü sahneleyip cenaze töreni düzenledi. Tabut satın alarak sahte defin planı yapan şüphelinin oyunu, polislerin resmi kayıtlardaki tutarsızlıkları fark etmesiyle ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli hapis cezasına çarptırılırken, plana yardım eden yakınları hakkında da adli işlem başlatıldı.

Çin'in Hunan eyaletinde alkollü araç kullanmaktan yargılanan bir kişi, ceza almamak için kendi ölümünü sahneledi. Daha önce de iki kez ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalanan şüpheli, üçüncü olayın ardından hapse gireceğini düşünerek sıra dışı bir plan hazırladı.

TABUT SATIN ALIP CENAZE DÜZENLEDİ

Kefaletle serbest bırakılan şüpheli, annesi ve anneannesinin de yardımıyla önceden bir tabut satın aldı. Evin içine boş ilaç kutuları yerleştirerek ilaçtan hayatını kaybetmiş izlenimi oluşturdu. Cenaze sırasında ise ailesi, yüzünün ilaçlar nedeniyle tanınmayacak hale geldiğini söyleyerek tabutun açılmasını engelledi. Şüpheli, sahte cenaze töreni sırasında başka bir eyalete kaçtı.

POLİS DETAYLARDAN ŞÜPHELENDİ

Polis, tabutun ölümden önce satın alınmış olması, olay yerine ambulans çağrılmaması, resmi ölüm kaydının bulunmaması ve defin işlemlerine ilişkin belgelerin eksikliği üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kamerası görüntüleri ve komşuların ifadeleri, şüphelinin aslında hayatta olduğunu ortaya çıkardı.

HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

Yakalanan şüpheli, mahkeme tarafından 5 ay hapis cezasına ve 20 bin yuan para cezasına çarptırıldı. Olayın örtbas edilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle annesi ve anneannesi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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