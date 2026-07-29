Kadın doktorun sedye üzerindeki kalp masajıyla hayata tutunmuştu, bir gün yaşayabildi

Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobil altında kalıp kalbi duran, kadın doktorun sedye üzerinde devam eden kalp masajıyla hayata tutunan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece Mudanya Yolu üzerindeki bir özel hastane önünde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı vatandaşa sağlık ekipleri anında müdahale etti. Hastanenin acil servisinden olay yerine gelen bir kadın doktor, kalbi duran Abdullah Aktiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Kahraman doktor hasta sedyeye alındığı sırada kalp masajına ara vermemek için kendisi de sedyeye çıktı. Sağlık görevlileri sedyeyi hastaneye götürürken de sedyeden inmeyip kalp masajına devam eden doktor, kalbi duran yaralı adamın kalbinin yeniden çalışmasına vesile oldu.

Yoğun bakım ünitesine alınan Aktiz hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abdullah Aktiz'e çarpan 16 TAM 49 plakalı otomobilin sürücüsü M.M.D.'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı