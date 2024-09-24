Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un neden intihar ettiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sultanbeyli'de lüks bir sitede oturan Kübra Aykut sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla birçok kişi tarafından takip ediliyordu. Aykut'un intihar haberi büyük bir şaşkınlık yarattı. Peki, Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut neden intihar etti?

KÜBRA AYKUT NEDEN İNTİHAR ETTİ?

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yer alan lüks bir sitede, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un trajik intiharı derin üzüntü yarattı. Olay, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek bir süre önce kendi kendine düğün yapan ve bu sıra dışı olayı sosyal medyada paylaşarak büyük yankı uyandıran TikTok fenomeni Kübra Aykut, kaldığı dairenin 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olayın hemen ardından site sakinleri durumu fark edip yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kübra Aykut'un dairesine çilingir yardımıyla girerek incelemelere başladı. Polis, dairede yaptığı araştırmalar sırasında Aykut'un geride bir intihar mektubu bıraktığını tespit etti. Mektupta Aykut'un cep telefonunun şifresini de yazdığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, telefonun kilidini açarak Aykut'un son anlarına ait bilgilere ulaştı.

Yapılan incelemelerde, Kübra Aykut'un intihar etmeden yaklaşık 5 saat önce sosyal medya hesabından bazı görüntüler paylaştığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, Aykut'un evinde temizlik yaptığı ve günlük hayatına dair sıradan anlarını takipçileriyle paylaştığı görüldü.