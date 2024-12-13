Üye Girişi
Haberler
Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

 Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Aralık Cuma gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor.

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an aram12 Aralıka motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
img

Orta Doğu kaynarken Hamas'tan kritik karar
img

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

13 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bodo Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodo Glimt Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık Perşembe CANLI – GÜNCEL! Van yarın okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster) Van, Erzincan, Muş okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Malmö Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Malmö Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kayseri, Sivas, Çankırı, Erzurum okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.