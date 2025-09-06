SON DEPREMLER! 6 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Olayla ilgili ayrıntılar haberimizin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki deprem faaliyetlerini anlık olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen sarsıntılara dair verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgilere ve son 500 depremin ayrıntılarına kurumun resmi web sitesi üzerinden kolayca erişilebilir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak takip etmekte ve topladığı verileri güvenilir, şeffaf biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Kurum, yalnızca deprem verisi paylaşmakla kalmayıp, afet bilincini artırmak ve toplumun olası tehlikelere karşı hazırlıklı olması için çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları da yürütmektedir.

6 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

