SON DEPREMLER! 6 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre, kısa süre önce bir deprem kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü, vatandaşların dikkatini çekerken, konu sosyal medyada da geniş yankı buldu. Depreme dair tüm resmi açıklamalar ve detaylar, haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ediyor ve güncel verileri kamuoyuna düzenli şekilde aktarıyor. Özellikle hissedilen depremler sonrasında, vatandaşlar bu iki kurumun resmi internet sitelerinden son depremlere dair ayrıntılı bilgilere kolayca erişebiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, yalnızca deprem verilerini paylaşmakla kalmaz; aynı zamanda toplumu bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim programları, seminerler ve tatbikatlar da gerçekleştirir. Kandilli Rasathanesi ise depremleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek, sismik hareketlere dair kapsamlı ve teknik raporlar sunar.

6 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabaha karşı hissedilen sarsıntıyla birlikte birçok vatandaş "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu yöneltti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan deprem, geniş yankı uyandırdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sistemleri üzerinden 6 Ekim 2025 tarihli son depremler listesine ulaşabilir; sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik bilgilere detaylı olarak erişebilirsiniz.