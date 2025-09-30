Haberler

SON DEPREMLER! 30 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 30 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son açıklamalarına göre, bugün bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü merak konusu olurken, yaşanan gelişmeler kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Yetkili kurumların açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, son depremler! 30 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşların dikkatini çekerken, konuya dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor. Son depremler! 30 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri düzenli biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Hissedilen her sarsıntının ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden en güncel deprem bilgilerine ve son 500 depreme ait ayrıntılara rahatlıkla erişebilmektedir.

SON DEPREMLER! 30 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri 7 gün 24 saat kesintisiz izleyerek topladığı verileri düzenli şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Ayrıca, toplumda afet bilincini artırmak için çeşitli eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlemektedir.

SON DEPREMLER! 30 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

30 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek topladıkları verileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Ayrıca, bu kurumlar afet bilincini güçlendirmek amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Katar Başbakanı'ndan böyle özür dilemiş

Netanyahu, saldırdığı ülkenin liderinden böyle özür dilemiş
Arne Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler

Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.