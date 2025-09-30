AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşların dikkatini çekerken, konuya dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor. Son depremler! 30 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri düzenli biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Hissedilen her sarsıntının ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden en güncel deprem bilgilerine ve son 500 depreme ait ayrıntılara rahatlıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri 7 gün 24 saat kesintisiz izleyerek topladığı verileri düzenli şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Ayrıca, toplumda afet bilincini artırmak için çeşitli eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlemektedir.

30 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

