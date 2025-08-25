Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü, gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. SON DEPREMLER! 25 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki sismik faaliyetleri anlık olarak takip ederek halkı düzenli şekilde bilgilendirmeye devam ediyor. Bölgesel depremleri titizlikle izleyen kurum, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depreme ait verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşen depremlere dair güncel bilgileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri anlık olarak takip eden kurum, her depremi ayrıntılı şekilde inceleyerek toplumda afet farkındalığını artırmayı ve hazırlıklı bir yapının oluşmasını sağlamayı hedefliyor. Böylece vatandaşların zamanında önlem alması da destekleniyor.

25 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Bu platformlar, gerçekleşen depremleri anında kaydederek detaylı bilgilerle kamuoyuna sunuyor. Son 500 deprem verisi dahil olmak üzere tüm güncel bilgilere bu kaynaklardan ulaşmak mümkün.