SON DEPREMLER! 24 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
24 Ekim 2025
Günün ilk saatlerinde meydana gelen deprem, hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin verileri kısa sürede kamuoyuyla paylaştı. Peki, 24 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk veriler, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Sarsıntının belirgin şekilde hissedildiği bölgelerde kısa süreli panik yaşanırken, konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Resmî kurumların yayımladığı güncel bilgiler, kamuoyundaki belirsizlikleri gidererek duruma açıklık getirdi. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip ediyor. Ülke genelinde meydana gelen her deprem, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, gerçekleşen depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak yayımlayarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık ve farkındalığı artırmak için yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve çeşitli projeler yürütüyor.

Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik izleme ağı ile yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun sunduğu "son depremler" listesi, hem kamuoyunun güncel verilere hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor hem de uzmanların risk analizlerinde önemli bir referans oluşturuyor.

24 EKİM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU?

24 Ekim 2025 Cuma sabahı İstanbul'da hafif şiddetli bir deprem meydana geldi ve kısa süreli bir endişe yarattı. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından net bir şekilde hissedildi.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları kısa sürede gündeme oturdu. Vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk verileri hızla kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamalar, merak edilen soruları yanıtlayarak bilgi kirliliğinin önüne geçilmesini sağladı.

