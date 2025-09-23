SON DEPREMLER! 23 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son bilgilere göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle öne çıkan sarsıntı, vatandaşların gündeminde önemli bir yer aldı. Depreme dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izleyip elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden son depremlerle birlikte son 500 depremin ayrıntılarına erişim sağlayabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7 gün 24 saat aralıksız takip ederek elde ettiği verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, AFAD toplumda afet bilincini artırmak için eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir.

23 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

