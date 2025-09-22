SON DEPREMLER! 22 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika bilgilerine göre, kısa süre önce bir deprem kaydedildi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken sarsıntı, vatandaşların gündeminde geniş yer tuttu. Depreme dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak takip etmekte ve elde edilen verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Hissedilen her sarsıntı sonrası, vatandaşlar Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden en son depremler ve son 500 deprem kaydı hakkında detaylı bilgi alabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketleri haftanın her günü, günün her saati kesintisiz olarak izlemekte ve elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Ayrıca, toplumda afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir.

22 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmekte ve verilerini hızlı, güvenilir ve kamuya açık şekilde paylaşmaktadır. Bu iki kurum, sadece teknik bilgiler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.