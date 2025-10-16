Haberler

SON DEPREMLER! 16 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 16 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Bugün gerçekleşen depremle ilgili bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle kesinleşti. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü kısa sürede kamuoyunun odağına oturdu. Hem vatandaşlar hem de uzmanlar gelişmeleri yakından takip ediyor; resmi açıklamalar büyük bir titizlikle bekleniyor. Peki, 16 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında paylaşılan bilgiler halkın yoğun ilgisini çekti. Yaşanan sarsıntı sosyal medyada geniş yankı bulurken, resmi kurumların açıklamaları ve teknik ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anbean takip ederek, güncel bilgileri kamuoyuna sunuyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu kurumların resmi internet sayfalarından en güncel verilere hızlıca ulaşabiliyor. Anlık olarak paylaşılan bu bilgiler, hem bilimsel araştırmalara katkı sağlıyor hem de toplumda afet bilincinin gelişmesine destek oluyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, deprem verilerini paylaşmanın ötesinde, toplumda afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve bilinçlendirme kampanyaları düzenliyor. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin teknik ölçümlerini yaparak, elde ettiği detaylı analizleri kamuoyuna sunuyor. Her iki kurumun resmi internet sitelerinde yayınlanan güncel veriler, hem araştırmacılar hem de halk için önemli bir bilgi kaynağı niteliği taşıyor.

16 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

16 Ekim sabahı yaşanan hafif çaplı sarsıntı, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayılarak gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listeleri büyük ilgi gördü. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylar resmi kaynaklarca doğrulanarak halkın doğru bilgiye ulaşması sağlanıyor.

