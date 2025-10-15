SON DEPREMLER! 15 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili bilgiler halk arasında büyük ilgi gördü, yaşanan sarsıntı sosyal medyada geniş çapta tartışıldı. Konuyla ilgili resmi kurumların açıklamaları ve teknik detaylar haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelinde yaşanan depremleri anlık olarak izliyor ve elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu kurumların resmi internet sitelerinden en güncel deprem bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. Gerçek zamanlı olarak hazırlanan bu listeler, hem bilimsel araştırmalar hem de toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, sadece deprem verilerini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda afet bilincini artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar da yürütüyor. Ülke genelinde düzenlenen tatbikatlar, eğitim programları ve bilgilendirici kampanyalarla halkın afetlere karşı hazırlıklı olması hedefleniyor. Kandilli Rasathanesi ise bilimsel ölçümler ve analizlerle depremlerin teknik detaylarını raporlayarak kamuoyuna sunuyor. Güncel deprem bilgileri her iki kurumun resmi web sitelerinde yayınlanıyor.

15 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

15 Ekim sabah saatlerinde İstanbul'da hafif şiddette bir sarsıntı hissedildi. Bu durum sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" sorusunun sıkça dile getirilmesine yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesi, vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik gibi teknik ayrıntılar, resmi kaynaklardan teyit edilebiliyor.