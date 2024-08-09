SON DAKİKA: Whatsapp kapatılacak mı? 9 Ağustos Cuma Whatsapp'a erişim engeli gelecek mi?

Son günlerde sosyal medya alanında yaşanan gelişmeler nedeniyle WhatsApp'ın kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. WhatsApp'ın kapatılacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılmakta. Peki, WhatsApp kapanıyor mu? WhatsApp'ın kapatılacağına dair bir bilgi var mı? İşte detaylar...

NE OLMUŞTU?

Instagram'a erişim engeli:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos'ta erişim engeli kararı aldığı Instagram'la ilgili kritik gelişmeler yaşandı.

Bakan Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

WHATSAPP KAPATILACAK MI?

Whatsapp hakkında herhangi bir açıklama veya uyarı yapılmadı.