Haberler

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı araç ve binalara hasar verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu nedeniyle çok sayıda aracın camı kırıldı, kaportalarında göçükler oluştu; binalar da hasar gördü. Fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da etkili olan tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve bina hasar gördü.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışı başkentin birçok bölgesinde etkili olurken, çok sayıda aracın camları kırıldı ve kaportalarında derin göçükler oluştu. Binalar da dolu nedeniyle hasar görürken, pencerelerin camları da kırıldı.

Fırtınanın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililerin meydana gelen zararın boyutuna ilişkin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
Denizolgun dosyasında çember daralıyor! 'Yok' denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı

"Yok" denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı
Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! 'No Make Up' notunu düştü

Kim der 63 yaşında! Seda Sayan'dan sıfır makyajlı fotoğraf
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı

Kocası eve gizli kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada

Yargıda rüşvet çarkı siyasete uzandı! İYİ Partili vekil de dosyada