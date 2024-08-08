TIKTOK KAPATILACAK MI? Türkiye'de TikTok yasaklanıyor mu, kapanıyor mu? TikTok şu an açık mı?

TikTok yasaklanıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'la ilgili skandal paylaşımlar hakkında çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Yayman, TikTok'un mevcut durumu ve olası kapanma ihtimalleri hakkında bilgi verdi. Şu anda TikTok açık durumda ve kullanıcılar platforma erişim sağlayabiliyorlar. Peki, TikTok şu an açık mı? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan son dakika gelişmesi...

HÜSEYİN YAYMAN TIKTOK İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydederek, "TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum" dedi.

TIKTOK KAPATILACAK MI?

Komisyonunun yeni yasama döneminde Dijital Telif Yasası'na ilişkin çalışma yapacağını vurgulayan Yayman, "Yaz döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve yine bu konuyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşları yan yana getiren toplantı yapacağız. Ağustos ayının sonuna doğru ve dijital telif ile ilgili ev ödevimizi yapıp yeni yasama döneminde dosyamızı hazırlamış bir biçimde inşallah Meclis açıldığı zaman gündeme alacağız" değerlendirmesinde bulundu.