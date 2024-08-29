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SON DAKİKA NARİN NEREDE? Narin bulundu mu? Narin'in abisi neden gözaltına alındı? 29 Ağustos son dakika gelişmeleri...

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Narin bulundu mu? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca Narin'in abisinin gözaltına alınma sebebi de merak konusu. 29 Ağustos'ta yaşanan bu son dakika gelişmeleri halkın ilgisini çekiyor. Peki, Narin'in abisi neden gözaltına alındı? 29 Ağustos son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresi ve tarlalarda arama çalışması yürütüyor. Peki, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin bulundu mu? Narin'in abisi neden gözaltına alındı? 29 Ağustos son dakika gelişmeleri...

NE OLMUŞTU?

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

SON DAKİKA NARİN NEREDE? Narin bulundu mu? Narin'in abisi neden gözaltına alındı? 29 Ağustos son dakika gelişmeleri...

NARİN BULUNDU MU?

Çalışma kapsamında jandarma ekipleri helikopterden termal kamera ile arama gerçekleştirdi. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresi ve tarlalarda arama çalışması yürütüyor.

SON DAKİKA NARİN NEREDE? Narin bulundu mu? Narin'in abisi neden gözaltına alındı? 29 Ağustos son dakika gelişmeleri...

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi: " Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

SON DAKİKA NARİN NEREDE? Narin bulundu mu? Narin'in abisi neden gözaltına alındı? 29 Ağustos son dakika gelişmeleri...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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