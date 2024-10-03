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Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi?

Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi?
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İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sürerken, bölgedeki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Lübnan halkı, İsrail ile yaşanan bu krizin ne zaman sona ereceğini ve saldırıların daha ne kadar devam edeceğini merak ediyor.

İsrail'in saldırıları Lübnan'da devam ediyor. Vatandaşlar, İsrail- Lübnan arasında yaşanan gerginliğin daha ne kadar süreceğini merak ediyor. İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik dört hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılardan üçü, güneyde yer alan Dahiye bölgesine yapıldı. Peki, İsrail'in saldırıları devam edecek mi? İsrail- Lübnan savaşı ne zaman bitecek?

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDECEK Mİ?

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Muavvad ve Amerikan Mahallesi'ni hedef alarak üç füze saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından bölgede yoğun duman yükseldi ve bu duman başkent Beyrut'un semalarını kapladı.

Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi?

Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi?

Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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