Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin hangi illerde hissedildiği ve merkez üssünün neresi olduğu merak ediliyor. Depremin merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak belirlendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamada depremin büyüklünün 5.9 olduğu belirtildi. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.