Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika haberine göre, bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün neresi olduğu araştırılıyor. Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi.

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin hangi illerde hissedildiği ve merkez üssünün neresi olduğu merak ediliyor. Depremin merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak belirlendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamada depremin büyüklünün 5.9 olduğu belirtildi. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi?

KANDİLLİ RASATHANESİ

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Doğal Afetler Soğuk Haber Diyarbakır Kandilli Malatya 3-sayfa Deprem Elazığ Dünya AFAD Son Dakika

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.