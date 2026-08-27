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Ahlat Dönüşü Otobüs Kazası: 13 Yaralı

Ahlat Dönüşü Otobüs Kazası: 13 Yaralı
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Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için Bitlis'in Ahlat ilçesine giden vatandaşları taşıyan otobüs, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aynı yönde ilerleyen bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönen vatandaşları taşıyan otobüsün aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönen vatandaşları taşıyan otobüs, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise olay yerine çağrılan başka otobüslerle kent merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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