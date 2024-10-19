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SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu?

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu?
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Son dakika haberine göre, bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü merak ediliyor. Vatandaşlar, hissettikleri sarsıntılar sonrası 'bugün deprem mi oldu?' sorusunu arama motorlarında aratıyor. Deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor.

Deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 14.41'de kaydedildiği bildirildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlenen sarsıntının büyüklüğü ise 4,4 olarak kaydedildi.

DEPREM Mİ OLDU?

Kahramamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." bilgisini verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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