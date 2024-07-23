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SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu?

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Son dakika gelişmesine göre, bir deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin detaylarına ilişkin bilgi toplama çalışmalarına devam ediyor. Depremin olduğu yer ve diğer detaylar araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Depremlerin ardından "Deprem mi oldu?", "Nerede?", "Kaç şiddetinde?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte AFAD'ın 23 Temmuz tarihli (bugünkü) son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

22 Temmuz'da AFAD verilerine göre Çanakkale Ezine'de saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu?

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu?

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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