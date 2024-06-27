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SON DAKİKA: 27 Haziran 2024 Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ

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Son dakika gelişmesine göre, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri açıklandı. Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Konuyla ilgili en son bilgiler ve detaylar paylaşıldı.

Deprem mi oldu? Sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri merak eden vatandaşlar, bölgelerinde deprem olup olmadığını bu listelerden kontrol edebilirler. Peki, Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

27 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'de önemli bir deprem olayı rapor edilmemiştir.

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ

DEPREM NEREDE OLDU?

26 Haziran'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 07:42'de 11.12 km derinlikte gerçekleşti ve çevrede hissedildi?.

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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