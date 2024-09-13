SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Eylül Cuma gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamada, Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.