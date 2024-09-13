SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu?
Son dakika haberine göre Türkiye'de bir deprem meydana geldi. Depremin nerede ve ne zaman olduğu konusundaki araştırmalar sürüyor. Yetkililer, depremin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında bilgi toplamaya devam ediyor.
Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Eylül Cuma gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...
ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afad'dan yapılan açıklamada, Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.