Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika haberine göre Türkiye'de bir deprem meydana geldi. Depremin nerede ve ne zaman olduğu konusundaki araştırmalar sürüyor. Yetkililer, depremin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında bilgi toplamaya devam ediyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Eylül Cuma gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamada, Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu?

İlgili Haberler
KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu?KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu?

Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Kandilli Türkiye Deprem Deprem AFAD Son Dakika

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı! Amcadan 'Kız öldü mü Ramazan?' sorusu

Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Gramı 3 bin liraya dayandı! Uzmanların yıl sonu altın tahminini duyan kuyumcuya koşuyor

Uzmanların yıl sonu altın tahminini duyan kuyumcuya koşuyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu? Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek? EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı, suçları ne? Narin olayında son durum nedir? Umut Akdoğan kimdir? Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli? Umut Akdoğan biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta dün kim kazandı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 67. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Jahrein neden gözaltına alındı? Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI! (20 bin sözleşmeli öğretmen) Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 13 EYLÜL CUMA MESAJLARI (RESİMLİ) En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle! 13 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı mı?
title