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SON DAKİKA 18 NİSAN AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Tokat'ta en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

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Son dakika deprem listesi ve az önce deprem nerede oldu gündeme geliyor. 18 Nisan en son depremler kaç şiddetinde oldu ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Peki, 18 Nisan en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu?

Tokat'ta deprem mi oldu, son dakika deprem listesi ve en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre Tokat'ta sabah saatlerinde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi. Sivas ve Yozgat başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durum oluşmazken, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu geceyi dışarıda ateş yakarak geçiren vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öte yandan 3 ilçede okullar tatil edildi.

18 NİSAN EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

En son depremler AFAD Deprem verilerine göre, Tokat'ta sabah saatlerinde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

SON DAKİKA 18 NİSAN AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Tokat'ta en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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