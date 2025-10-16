SOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman? SOLOTÜRK Kayseri gösterisi saat kaçta, nerede?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Bilim Festivali bu yıl özel bir konukla dikkat çekiyor: Türkiye'nin gururu astronot Tuva Cihangir Atasever. Festival kapsamında ayrıca Solotürk gösterileri de planlanıyor. İzleyiciler şimdiden "SOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman, saat kaçta olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SOLOTÜRK KAYSERİ GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, Kayseri'de düzenlenecek olan 7. Kayseri Bilim Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı seçkin F-16 pilotlarından oluşan SOLOTÜRK ekibi, her yıl büyük ilgi gören gösteri uçuşlarını bu kez Kayseri semalarında sergileyecek.

Bu nefes kesen hava gösterisi, 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Akrobasi dolu manevralarla gökyüzünü adeta bir sanat sahnesine dönüştürecek olan SOLOTÜRK, hem havacılığa ilgi duyan gençler hem de aileler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Gösteri, özellikle havacılık tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği türden. Festival kapsamında gerçekleştirilecek bu etkinlik, izleyicilere millî savunma teknolojilerinin geldiği noktayı ve Türk pilotlarının olağanüstü yeteneklerini yakından görme fırsatı da sunuyor.

Kayseri Bilim Festivali'ne renk katacak olan SOLOTÜRK gösterisi, sadece bir hava akrobasi şovu olmanın ötesinde, aynı zamanda çocuklara ve gençlere ilham verecek türden bir milli gurur anı olarak öne çıkıyor.

SOLOTÜRK KAYSERİ GÖSTERİSİ NEREDE?

Gösteri, Kayseri Bilim Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olup, festivalin etkinlik alanı içinde düzenlenecektir.

SOLOTÜRK KAYSERİ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Kayseri'deki SOLOTÜRK gösterisi saat 14.00'te (öğleden sonra 2'de) başlayacaktır.

SOLOTÜRK KAYSERİ GÖSTERİSİ NEDİR?

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir akrobasi timidir. F-16 savaş uçaklarını kullanarak yüksek manevra kabiliyetine sahip akrobasi hareketleri sergiler. Gösterilerinde pilotlar, gökyüzünde izleyiciyi etkileyecek şekilde kıvrak ve dengeli uçuşlar yapar. Kayseri'deki gösteri de bu akrobasi ruhunu sahnelendirecek, gökyüzünü adeta bir sahne haline getirecektir.