Sokak köpekleri tarafından öldürülen adam kimdir? Olay ne, nerede oldu?

Olay, dün saat 04:40 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan Özçelik boş bir arazide yürürken bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Peki, Sokak köpekleri tarafından öldürülen adam kimdir? Olay ne, nerede oldu? Detaylar haberimizde...

OLAY NE?

Olay, dün saat 04: 40 sıralarında İstanbul'un Fatih İlçesi Sümbül Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan Özçelik boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özçelik'i gören belediye çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralanan Ayhan Özçelik İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Özçelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayhan Özçelik'in abisi Burhan Özçelik polise verdiği ifade de, kardeşinin zihinsel engeli olduğunu ve Silivrikapı Mahallesi'nde kız kardeşini ara ara ziyaret ettiğini, muhtemelen eve dönerken olayın yaşanmış olduğunu belirtti.

BURHAN ÖZÇELİK NELER SÖYLEDİ?

Adli Tıp Kurumu'ndan kardeşinin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik, "Kardeşim dün saat 5-6 civarında Silivrikapı'ya gidiyor. Orada akrabalarımız var; kız kardeşlerim falan, hepsi oradalar. Büyük ihtimalle akşam orada kalıyor. Akli dengesi bazen yerinde olmuyor. Oradan geçerken 5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce amca çocuklarına da aynı köpekler saldırmıştı. O olaydan 2 hafta sonra başka bir kıza saldırmışlar. Yani, birden fazla olay aynı yerde, aynı köpekler tarafından oluyor. Gece saat 5 gibi çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar. Sesin geldiği yere giderken köpekler onlara da saldırıyor, yaklaşamıyorlar. İnşaat alanından aldıkları sopalarla köpekleri kovalıyorlar. Ambulansı çağırıyorlar.' açıklamasında bulundu.