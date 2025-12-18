Haberler

Soğuk Ankara Günlerine Sıcak Kıbrıs Yatırımı: Döveç İnşaat Satış Müdürü Ankara'da

Güncelleme:
Gayrimenkul sektörünün iki güçlü markası Century 21 Troy ve RE/MAX Master, Kuzey Kıbrıs'ın en büyük ve köklü inşaat firmalarından Döveç İnşaat'ın Satış Müdürü İbrahim Salih İlke'yi Ankara'da yatırımcılarla buluşturdu.

Ankara'da yoğun ilgi gören bu özel etkinlikte; döviz bazlı kira getirisi, yüksek yatırım potansiyeli ve Kıbrıs'ta güvenli gayrimenkul yatırımı fırsatları detaylarıyla ele alınacak. Döveç İnşaat'ın imza projeleri, yatırımcılara hem yaşam hem de güçlü bir gelir modeli sunan alternatifler olarak öne çıkıyor.

Soğuk Ankara günlerinde, Akdeniz'in sıcak iklimini ve Kıbrıs'ın yükselen yatırım değerini Ankara'ya taşıyan bu etkinlik; portföyünü uluslararası yatırımlarla güçlendirmek isteyen Ankaralı yatırımcılar için önemli bir buluşma noktası oldu.

Etkinlik kapsamında katılımcılar;

Döviz bazlı kira getirisi sağlayan projeler

Kıbrıs'ta yatırım süreci ve hukuki altyapı

Döveç İnşaat projelerinin lokasyon ve değer artışı avantajları

Uzmanlardan birebir yatırım danışmanlığı

gibi başlıklarda kapsamlı bilgi alma fırsatı yakaladı.

Ankaralı yatırımcıların yoğun talep gösterdiği bu özel organizasyon, Kıbrıs'ta gayrimenkul yatırımı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat sundu.

Senem Zafer
Haberler.com / Emlak
