Skoda Enyaq RS iV'den buz üzerinde iki dünya rekoru

Skoda, tam elektrikli performans modeli Enyaq RS iV SUV ile buz üzerinde iki dünya rekoru kırmayı başardı.

Marka, Enyaq RS iV SUV ile araç kategorisinde "Buz Üzerinde Aralıksız En Uzun Drift" ve "Bir Elektrikli Araç ile Buz Üzerinde Aralıksız En Uzun Drift" rekorlarını kırdı. Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanan bu denemeler, otomobil yazarı Richard Meaden tarafından, İsveç'in Östersund yakınlarındaki donmuş Stortjärnen gölünde 188.496 metrelik dairesel bir çevreye sahip pistte gerçekleştirildi.

Skoda'nın Stortjärnen gölünde kırdığı ilk rekor, Buz Üzerinde Aralıksız En Uzun Drift oldu. Škoda Enyaq RS iV SUV ile 15 dakikadan daha uzun süre ve 7.351 km boyunca kontrollü kaymalar gerçekleştirildi. Meaden'in daha önceki rekoru 2022 yılında 6.231 km ile gelmişti. Kırılan ilk rekorun ardından Skoda Enyaq RS iV SUV ile elektrikli araç kategorisinde Buz Üzerinde Aralıksız En Uzun rekoru elde edildi.

Guinness Dünya Rekorları hakeminin ve uluslararası drift jürisi David Kalas gözetiminde, farklı lastik denemelerinin ardından dördüncü günde rekor kırıldı. Mükemmel drifti ulaşmak için beş gün boyunca sıfırın altınca sıcaklıklarda toplam 18 saatlik drift yapıldı.

Enyaq RS iV elektrikli SUV ise, zorlu koşullar altında yüksek performansı ve dayanıklılığıyla 15 dakika ve 58 saniyelik rekor sürüşünde 38 drift turu tamamladı. Maksimum 48.69 km/s hıza çıkan araç en yavaş noktada 31.64 km/s hız elde etti. Rekor için kullanılan standart üretim aracında 20 inç jantlara yeri verildi. Daha iyi çekiş ve direksiyon tepkileri için önde 5 mm'lik 600 stud çivisi ve arkada 2 mm'lik 300 stud çivisi kullanıldı.

Bu başarıyla birlikte Skoda tam elektrikli araçların yeni bir performans kapısı araladığını kanıtlarken, otomobillerinin dayanıklığının ve kontrol kabiliyetinin de altını çizdi.