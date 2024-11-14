Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Siyah Kalp 9. bölüm izle! Siyah Kalp SON BÖLÜM tek parça full hd izle!

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

SİYAH KALP'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Siyah Kalp 8. Bölümünde; Nuh ve Melek'in, Sumru'nun çocuğu olduğu ortaya çıkar. Samet, Sumru'yu öldürmekle tehdit eder. Sumru, Melek ve Nuh kaçırılır. Aile tarafından sorguya çekilir. Cihan ve Melek durum sonrasında yüzleşirler. Cihan, Melek'in onu kandırdığını düşünür. Melek ise Cihan hesap sorduğu için ona kızgınlığını belirtir. Hikmet'in öğrendiği gerçekle beraber eline büyük bir koz geçer. Sumru ve Nihayet'i evden gönderip konağın hakimiyetin eline alma fırsatı ayağına gelir. Cihan ve Melek yaşadıklarından sonra artık ayrı kalamazlar. Melek'ten uzak duramayan Cihan net kararlar alır. Bu kararlar etrafındakileri rahatsız eder. Sevilay, annesinin tehditleri yüzünden Nuh'tan uzak durmaya mecbur kalır. Durumu kabullenemeyen Nuh Sevilay'ın söylediklerinden sonra yıkılmıştır. Fakat ikisi de kalplerini susturmakta güçlük çeker. Sumru'nun ikizlere karşı tavrı değişmeye başlamıştır. Nihayet bu değişimden rahatsızdır. Diken üstündeki Sumru gelen büyük tehlikenin farkında değildir. Artık Şansalan konağında kimse eski hayatına dönemeyecektir. Hikmet'in öğrendiği gerçekle beraber eline büyük bir koz geçer. Sumru ve Nihayet'i evden gönderip konağın hakimiyetin eline alma fırsatı ayağına gelir. Cihan ve Melek yaşadıklarından sonra artık ayrı kalamazlar. Melek'ten uzak duramayan Cihan net kararlar alır. Bu kararlar etrafındakileri rahatsız eder. Sevilay, annesinin tehditleri yüzünden Nuh'tan uzak durmaya mecbur kalır. Durumu kabullenemeyen Nuh Sevilay'ın söylediklerinden sonra yıkılmıştır. Fakat ikisi de kalplerini susturmakta güçlük çeker. Sumru'nun ikizlere karşı tavrı değişmeye başlamıştır. Nihayet bu değişimden rahatsızdır. Diken üstündeki Sumru gelen büyük tehlikenin farkında değildir. Artık Şansalan konağında kimse eski hayatına dönemeyecektir.

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