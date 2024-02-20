Sivilce lekeleri nasıl geçer? Sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce neden oluşur? Sivilce tedavisi nasıl yapılır?

Hepimiz hayatımızın bir döneminde sivilce problemleri yaşamışızdır. Yanlış şekilde müdahale sonucu oluşan sivilce lekelerini geçirmenin elbette yolları da mevcut. Peki, bu izler nasıl geçer? Sivilce lekeleri nasıl geçer? Sivilce izleri nasıl geçer? İşte detaylar haberimizde...

SİVİLCE NEDEN OLUR?

Öncelikle sivilce neden olur, bunu bir öğrenelim.

Cildin altındaki kıl foliküllerinin ölü deriler, sebum ve kirle tıkanması sonucunda ortaya çıkan can sıkıcı oluşumlara sivilce ya da akne denir. Hormonal değişiklikler, ilaçların yan etkileri, cildin havasız kalması çok fazla yağlı yiyecek tüketimi, stres, endişe, psikolojik sorunlar, duygu değişimleri, regl dönemi ve yanlış cilt bakımı sivilcelerin ana nedenleri arasında.

Sivilce çıkmasının nedenleri;

- Ergenlik dönemi

-Hormonal değişimler

-Cildin havasız kalması (Yoğun makyaj kullanımı)

-Bazı ilaçların yan etkileri Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

-Duygu değişimleri

-Psikolojik sorunlar

- Stres, kaygı

-Kadınlarda regl dönemi

-Çok aşırı yağlı yiyecek tüketimi

-Kalitesiz makyaj malzemeleri

SİVİLCE İZLERİ NEDEN KALIR?

Cilde yapılan yanlış müdahaleler ciltte hasara yol açar ve cilt üzerinde iz bırakır.Elle sıkma,aşırı yıkama, fiziksel peeling uygulama, güneşe maruz bırakma vs. sivilcelerin iz bırakmasına neden olan faktörler arasındadır. Bu faktörleri cildinize yanlış uyguladığınız zaman sivilceli bölgeden geçen küçük kan damarlarına zarar veriyor olabilirsiniz. Ayrıca cildi doğru temizlemek ve nemlendirmek önemli konular arasında yer almakta. Cildinizi güneşe karşı korumanız da gerekmekte.

SİVİLCE LEKELERİ NASIL GEÇER?

Lekeli bir tene sahip herkesin aklına gelen ilk sorular, "Sivilce lekeleri geçer mi? Bu izlerden tamamen kurtulmak mümkün mü?" oluyor. Eğer senin de böyle kaygıların varsa gel beraber, vücut ve yüzdeki sivilce lekeleri nasıl geçer; ona bir bakalım.

-Sivilce lekelerinin bir kısmı biraz sabır ve bakım ile tamamen geçer. Özellikle kırmızı sivilce lekeleri bir süre sonra kaybolur. Ama tabii bu süreçte cilt bakımını aksatmamaya özen göstermen gerekiyor. Eğer sabreder ve tenini temiz tutarsan bu lekelerin en fazla 6 ay içerisinde geçtiğini görebilirsin. Ayrıca bu dönemde sürekli olarak yüksek faktörlü güneş kremi kullanmalısın. Dilersen bu tarz sivilce lekelerinin daha hızlı geçmesi için doktor tarafından önerilen bir sivilce kremi kullanabilir, cildine belli aralıklarla maske yapabilirsin.

-Dokunun çok hasar gördüğü yerlerde ise yara izine benzer bir leke oluşur. Böyle durumlarda lekenin olduğu bölgede doku kaybı da gözlenebilir. Ciltte çukurlar oluşabilir. Bu durumdaki lekelerin giderilmesi için genellikle bir uzman kontrolünde yaraya özel ilaç ya da lazer tedavisi uygulanır.