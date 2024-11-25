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Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Kasım ayının sonuna gelmemizle beraber soğuklar yerini kar yağışına bıraktı. 2 gündür yağan kar sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşarken valilikler okullarda eğitime ara verdiğini duyurdu. Peki, Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu

Yurt genelinde soğuk ve karlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. 25 Kasım Pazartesi günü illerin çoğunda eğitime yoğun yağış nedeniyle ara verilmişti. Eğitim arası verilen illerden biri olan Sivas için gözler Valilik açıklamalarına çevrildi.Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

26 Kasım Salı günü ile ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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