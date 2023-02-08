Sivas deprem oldu mu ve Sivas'ta deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Sivas kaç şiddetinde deprem oldu? Sivas deprem şiddeti ne? Sivas kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Artçı depremlerin meydana geldiği bölgede son olarak kaç şiddetinde deprem yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Sivas kaç şiddetinde deprem oldu? Sivas deprem şiddeti ne? Sivas kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SİVAS KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 15.11'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.