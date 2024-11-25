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İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

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Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı?

Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı?
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Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı? Yenikapı-Hacıosman metro hattında yer alan Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı ve 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metro durağı neden kapalı olduğu gündeme geliyor. Peki, Şişli/Mecidiyeköy metro durağı saat kaça kadar kapalı?

Şişli/ Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı ve Şişli/ Mecidiyeköy metrosu ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Yenikapı- Hacıosman hattında yer alan Şişli/ Mecidiyeköy metro durağı saat kaçta açılıyor ve ne zaman kapalı olduğu merak ediliyor. Şişli/ Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Detaylar haberimizdedir…

ŞİŞLİ/MECİDİYEKÖY METRO DURAĞI KAPALI MI?

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında yapılan toplanma çağrıları için açıklama yaptı. Söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyuran Valilik, İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapatılacağını açıkladı.

Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı?

ŞİŞLİ/MECİDİYEKÖY METRO DURAĞI NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı?

ŞİŞLİ/MECİDİYEKÖY METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Valilik, söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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