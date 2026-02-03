Haberler

Şişli'de iş insanı Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu
Şişli'deki bir sitede yaşayan iş insanı Musa Toykar, yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü olarak bulundu. Kendisine 2 gündür ulaşamayan oğlu, eve geldiğinde babasını bulamayınca durumu site görevlilerine bildirdi. Görüntülerin incelenmesi sonucu Toykar'ın siteden çıkmadığı anlaşıldı. Yapılan kontrollerde yangın merdiveninde hareketsiz yatan Toykar'ın ölü olduğu belirlendi. Olay 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı.

ŞİŞLİ'de Aydınlı iş insanı Musa Toykar (47), yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü bulundu. Yaklaşık 2 gündür kendisine ulaşamayan oğlu, eve geldiğinde babasını bulamadı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen site görevlileri, Toykar'ın dışarı çıkmadığını tespit etti. Yapılan kontrollerde yangın merdiveninde ölü bulunan Toykar'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın'dan İstanbul'a gelen iş insanı Aydın Toykar, bir sitede yaşamaya başladı. Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul'a geldi. Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar'ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Toykar bulunamadı.

BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU

Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar'ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Toykar'ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

