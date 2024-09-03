Sisi Türkiye'ye neden geliyor? Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, yarın ilk kez Türkiye'de ziyaret gerçekleştirecek. Sisi'nin Türkiye ziyareti öncesi Sisi Türkiye'ye neden geldi, görüşme detayları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SİSİ TÜRKİYE'YE NEDEN GELİYOR?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın ilk kez Ankara'ya gelecek. Sisi, 2013 yılında darbeyle Muhammed Mursi'yi devirip yönetime el koyması nedeniyle Mısır ve Türkiye'nin arası açılmıştı. Erdoğan, Sisi için "katil" ve "darbeci" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.

Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MISIR - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen askeri darbe sonrasında büyük bir krize girmişti. Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesiyle sonuçlanan bu darbeye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert tepki göstermiş ve Mısır'ın yeni lideri Abdülfettah es-Sisi'yi defalarca "katil" ve "darbeci" olarak nitelendirmişti. Bu gerginlik, iki ülke arasındaki diplomatik bağların yıllarca kopmasına neden oldu.

Ancak 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış töreninde Erdoğan ve Sisi ilk kez bir araya gelerek ilişkilerin normalleşmesi adına önemli bir adım atmışlardı. Bu buluşma, iki ülke arasındaki gerilimin azalmasına yönelik ilk somut adım olarak kayda geçti.

Şubat 2024'te, Erdoğan 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sisi ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Bu ziyaret, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasının sinyallerini verdi. İki lider, görüşmede ticaret hacmini 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedeflerini açıklayarak ekonomik işbirliğine vurgu yaptı.

Bu diplomatik yakınlaşmanın devamı olarak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin yarın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret büyük önem taşıyor. Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Ankara'da bulunacak. Ziyaret sırasında Erdoğan ve Sisi'nin, ikili ilişkileri daha üst seviyeye taşıyacak anlaşmalar imzalaması bekleniyor. Ayrıca, iki liderin Libya ve Gazze gibi bölgesel meseleleri de ele alacakları bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı'nın bu önemli ziyaretinde bakanlar ve üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyetle Ankara'ya gelmesi planlanıyor.